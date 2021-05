Le 3 juin prochain, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) organise sa première Journée Portes Ouvertes (JPO) de l’année. En Occitanie, ses quinze centres de formation* seront mobilisées pour cet évènement, proposé en 100% présentiel, 100% digital ou en format mixte.

« Les visiteurs pourront découvrir de nombreux métiers et s’informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui recrutent. Les personnes en quête de qualification, d’un nouveau projet professionnel, d’un contrat en alternance, auront l’opportunité de rencontrer des stagiaires et des formateurs, et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé ! », informe l’Afpa.

Une plateforme dédiée permet de s’inscrire en amont au programme de la journée, vidéos, conférences en live et en replay, visites virtuelles de plateau technique, etc. et d’accéder à de nombreuses ressources en ligne présentant l’offre de formation proposée à l’Afpa.

* Alès, Albi, Béziers, Carcassonne, Foix, Montauban, Montpellier St Jean de Védas, Nîmes, Pamiers, Perpignan Rivesaltes, Rodez, Saint-Chély-D’Apcher, Tarbes, Toulouse- Balma et Toulouse-Palays.