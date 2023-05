L’Afpa de Millau ouvre une session de formation Conducteur d’Équipement Agroalimentaire

L’antenne Afpa de Millau a ouvert sa formation Conducteur d’Équipement Agroalimentaire. Pour donner suite à la réussite de la première session de formation, qui s’est déroulée d’octobre 2022 à février 2023, l’Afpa et les différents acteurs de la région se sont réunis le 21 avril à Millau afin de programmer une deuxième session à la rentrée 2023.

Les représentants de la région Occitanie, le personnel de l’Afpa, la Direction départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des populations, le Directeur des Ressources Humaines de Lactalis ainsi qu’une stagiaire venant de décrocher le titre professionnel de cette formation, ont également profité de ce moment d’échange pour tirer un bilan de cette première session de formation.

Sur place, l’Afpa a pu échanger plus longuement avec le Directeur des ressources Humaines de Lactalis ainsi qu’avec la stagiaire et voici leurs témoignages.

Témoignage de Stéphane Auffret, Directeur des Ressources Humaines de Lactalis AOP & Terroirs

« Je tiens d’abord à remercier la région Occitanie et la Direction départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des populations, pour leur invitation à cette réunion de présentation.

Lactalis AOP & Terroirs est une filiale du groupe Lactalis, entreprise familiale française et 1er groupe laitier mondial. Notre division est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fromages de nos terroirs, au lait de brebis et au lait de vache, et notamment sous Appellation d’Origine Protégée.

Nous avons un large portefeuille de marques : le célèbre Roquefort Société, mais aussi Salakis, Lou Perac, Istara, Corsica et de nombreux autres fromages d’Auvergne et de Franche-Comté. Notre raison d’être est de perpétuer le plaisir des fromages d’excellence.

En Occitanie, nous sommes un acteur important, avec plus de 1200 collaborateurs sur les départements de l’Aveyron & de la Lozère, et 9 sites de fromageries/affinages et sièges administratifs. Dans le cadre de son développement, Lactalis AOP & Terroirs a initié une forte dynamique de recrutement sur le territoire pour pouvoir répondre au vieillissement de la pyramide des âges. 100 recrutements sont prévus par an pendant 3 ans pour assurer ce renouvellement, dans différents métiers (production, maintenance, administratif, qualité, etc…). L’entreprise permet de vrais parcours professionnels du local à l’international et propose des formations aux collaborateurs tout au long de leur carrière.

Pour répondre aux difficultés de recrutement notamment sur ses sites de Roquefort et du Massegros, Lactalis AOP et Terroirs développe des initiatives innovantes. Parmi ces dispositifs, nous avons été partenaire de cette formation à titre expérimental. C’est une formation certifiante Titre professionnel (TP) de niveau 3 (CAP/BEP) de « Conducteur d’Équipement Agroalimentaire », financée par la Région Occitanie dans le cadre du dispositif « Innov’Emploi », et mise en œuvre par l’Afpa. Je renouvelle mes remerciements à ces 2 partenaires pour leur accompagnement dans ce projet.

Une première session de formation a été organisée à Millau d’Octobre 2022 à février 2023. La situation de Millau est centrale par rapport à nos 2 sites. La formation est très complète et le bilan est très satisfaisant. Nous soulignons la qualité des profils identifiés par Pôle-Emploi et leur forte motivation. La qualité des supports pédagogiques et des modules de formation est un réel atout. Une période d’application en entreprise courant janvier a permis aussi de mettre en pratique les apprentissages. Pour cette 1ère promotion, 7 personnes ont été formées pendant 5 mois. Sur ces 7 personnes, 3 sont embauchées en CDD de 6 mois sur le site du Massegros, et 4 sur le site de Roquefort, avec des perspectives sérieuses de CDI en suivant.

La réussite de cette 1ère année, nous conduit à poursuivre avec une 2ème promotion à la rentrée 2023. »

Rencontre avec Autilia, stagiaire de la première session Conductrice d’Équipement Agroalimentaire à l’Afpa Millau.

Issue d’une formation littéraire et ayant déjà travaillé en usine, Autilia s’est formée au métier de Conductrice d’Équipement Agroalimentaire à l’Afpa de Millau pendant 5 mois.

Elle a également effectué 3 semaines de stage en entreprise pour découvrir les différents aspects du métier. Le 17 février 2023, Autilia a obtenu son Titre Professionnel.

