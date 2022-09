L’Afpa Occitanie publie le guide de ses formations post-Bac

Obtenir un Titre professionnel de niveaux 4, 5 ou 6 (Bac, BTS/DTU et Licence) en quelques mois, ou un an maximum ? Une opportunité offerte par l’Afpa, qui vient de regrouper dans un guide tous les cursus post-Bac dispensés en Occitanie. Une soixantaine de parcours ouverts dans des secteurs et des métiers très variés : bâtiment, commerce, informatique, industrie, tourisme, audiovisuel... Certains peuvent être suivis en alternance, tous privilégient l’acquisition des compétences par la pratique.

Présent sur l’ensemble du territoire régional, l’Afpa Occitanie accompagne ses stagiaires tout au long de leur cursus. Aide à la définition de leur projet, possibilité d’un hébergement gratuit et de rémunération, permanence sociale, accompagnement vers l’emploi... tout est réunit pour favoriser leur réussite. D’ailleurs, près de 90% ont validé leur formation cette année et, six mois après, 73% des stagiaires Afpa trouvent un emploi.

Pour voir le guide, cliquez ici