L’Afpa Occitanie primée aux Trophées du digital learning !

Le 6 avril dernier, les Trophées du digital learning (TDL) 2021 récompensaient onze initiatives parmi lesquelles celle l’Afpa, lauréate du prix décerné dans la catégorie « Innover en formation ». L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes a été distinguée pour son dispositif Éloce, cofondé en 2018 par Laurence Nottelet, directrice régionale Occitanie de l’ingénierie et de l’innovation, et Aude Schiavi, chef de projet Éloce. Dispositif qui a notamment séduit le jury pour « sa forte connexion au terrain et au monde du travail ».

Imaginé et déployé en Occitanie, à Montpellier et Balma Éloce (anagramme d’école) est un modèle de formation tout à fait novateur. « Une organisation apprenante où tous les membres apprennent les uns des autres, favorisant ainsi l’intelligence collective et l’adaptation permanente à l’environnement », note l’Afpa. Les stagiaires développent en outre leurs compétences au travers de projets réels d’entreprises partenaires, encadrés par une équipe pédagogique qui occupe les fonctions managériales d’une organisation classique. Salles de cours 3.0, espaces de co-working, de détente, de conférences et de réunions, dédiés aux soft skills... les Éloce centers sont enfin dotés d’équipements « dans l’air du temps ».

L’Afpa recevra son trophée le 9 septembre prochain, à Paris, lors du salon Solutions RH eLearning Expo.