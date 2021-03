L’Afpa Occitanie prépare la saison touristique

Regarder l’avenir avec confiance et se préparer à la reprise... C’est ce que vous invite à faire l’Afpa Occitanie, qui s’apprête à ouvrir deux formations destinées aux (futurs) professionnels du tourisme. Un Titre de Responsable d’établissement touristique. Cette formation qualifiante de niveau 5 vise à doter les apprenants des compétences nécessaires au management de structures comptant plusieurs centaines de lits. Pendant dix mois, ils vont ainsi être formés au marketing, à la gestion d’un plan d’action commercial et d’un budget, aux ressources humaines, ou encore à la relation avec les fournisseurs et les clients… Un cursus court mais néanmoins complet, qui sera ouvert à Béziers.

Autre Titre professionnel de niveau 5, ouvert cette fois à Carcassonne, celui de Responsable de coordination touristique territoriale. « Un véritable ambassadeur des régions, qui met ses multiples talents (de communicant, gestionnaire, commercial...) à leur service », explique l’association. La formation, qui s’étend sur onze mois, s’articule autour de quatre axes : le développement marketing d’un territoire, le financement des actions touristiques, la démarche qualité, et la mise en œuvre de projets durables. Objectif, que les diplômés puissent ensuite faire « le plein de touristes » !