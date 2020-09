A Toulouse, comme auparavant à Nantes, Nice, Marseille, ou encore Plaine-Commune, onze jeunes toulousains qui ne sont ni en parcours scolaire, ni insérés dans la vie active, sont accompagnés par Vinci afin de développer leur employabilité. Une action menée dans le cadre de Step (Stratégie territoriale pour l’emploi) le dispositif insertion du programme « Give me five »* du groupe. Step s’apparente à un coaching renforcé proposé à des jeunes de 18 à 25 ans, résidant dans un quartier prioritaire et possédant un niveau scolaire « infra bac ».

Trois bungalows pour les Restos !

Il comprend notamment un projet pédagogique (et philanthropique !) centré sur l’action. Un projet au cours duquel les « Steppers » vont développer des compétences techniques, ainsi que leurs capacités relationnelles et organisationnelles. Un projet encadré par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), partenaire du groupe. La réhabilitation de trois bungalows dans le cas des Steppers toulousains. Neuf jeunes hommes et deux jeunes femmes qui ont travaillé tout l’été au bénéfice des Restos du Cœur. « Ils ont respecté le cahier des charges et les exigences techniques : chaque bungalow est climatisé et dispose d’une salle d’attente et de trois bureaux préservant la confidentialité et l’intimité (isolation phonique) », se félicite Pierre Casciotti, formateur itinérant à l’Afpa, mis à disposition de Vinci insertion emploi (Vie).

Le 18 septembre dernier, la remise officielle des clés de bungalows à l’association a mis un terme à la première étape du dispositif. Sélectionnés sur leur capacité à travailler seul et en équipe, et recrutés en CDD de six mois, les jeunes vont en effet poursuivre leur immersion professionnelle dans l’une des entreprises Vinci du territoire. Ils vont ainsi pouvoir continuer à développer leur employabilité. A l’issue, ils resteront suivis par Vinci pendant six mois afin de faciliter leur accès à un emploi durable. « Notre souhait est que les jeunes intégrés dans ce dispositif en sortent avec des compétences leur permettant pour trouver une place dans un environnement professionnel », conclut Christelle Seignard, coordinatrice insertion-emploi, chargée de projet Step.

Plus d’infos sur www.afpa.fr

*« Give me five » s’articule autour de cinq leviers pour contribuer à l’intégration sociale de plusieurs milliers de jeunes issus des quartiers prioritaires : orientation, intégration, accompagnement personnel, apprentissage et insertion.

Sur la photo : Remise officielle des clés des bungalows rénovés par les "Steppers" toulousains aux Restos du coeur à Toulouse, le 18 septembre 2020, au centre Afpa de Toulouse Palays. Photo Afpa.