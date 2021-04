Jobs étudiants : la Région Occitanie se mobilise !

Consciente des difficultés rencontrées par de nombreux étudiants, la Région Occitanie se mobilise en proposant 300 jobs étudiants à pourvoir jusqu’à la fin de l’été. Ces emplois à temps partiel sont répartis sur l’ensemble du territoire, et les jeunes participeront à la mise en œuvre de certains dispositifs déployés par le Conseil régional.

« Les jobs proposés concernent des missions administratives, notamment en lien avec le traitement des aides régionales d’urgences déployées en réponse à la crise, et la mise en place du numéro vert dans le cadre du transport à la demande pour se rendre sur les lieux de vaccination pour les personnes éligibles. Des missions administratives sont également proposées dans les vaccinodromes du territoire. Enfin, durant la période estivale, la Région Occitanie maintiendra les emplois saisonniers qu’elle propose chaque année dans le cadre de l’opération Gratuité des manuels et équipements scolaires, et au sein de ses services administratifs », précise la collectivité.

Postulez sur www.laregion.fr/-jobs-solidaires-