Job dating : Le CHU recrute 400 infirmiers !

Plus de 1200 personnes recrutées en 2022. « Un record pour l’établissement », souligne le CHU de Montpellier, qui ajoute que « cela reste néanmoins insuffisant pour couvrir tous les besoins actuels et futurs et mener à bien tous les projets. » Cette année, le centre hospitalier vise donc l’embauche de 400 infirmiers en soins généraux, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire...

Des opportunités à saisir lors de deux job dating virtuels organisés ce jeudi 30 mars, puis le 20 avril. Les offres sont consultables sur le site du CHU, et les futurs infirmiers comme les profils confirmés sont invités à s’inscrire à l’une des opérations en adressant à un mail à : recrutementannonce@chu-montpellier.fr

L’occasion d’en savoir plus sur les postes ouverts et surtout, les nombreux avantages que l’établissement a récemment mis en place pour renforcer son attractivité.