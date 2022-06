Organisé par ToulEco, en partenariat avec la Région Occitanie, l’Apec, Pôle emploi et l’agence MySoft Agency, l’espace emploi formation des Rencontres Cyber s’adressera aux personnes en recherche d’information, de cursus ou de job dans ce secteur très porteur qu’est la cybersécurité. Des écoles et des responsables de ressources humaines seront en effet réunis au sein d’un village dédié, ce mardi 21 juin, au Centre de congrès Diagora, à Labège. Et des ateliers organisés tout au long de la journée pour faire le point sur les nouveautés.

A noter, par exemple, celui consacré aux métiers de demain, à 11h30, ou encore le keynote intitulé Comment se reconvertir dans les métiers de la cybersécurité ?, à 15h.

Le mardi 21 Juin, de 8h30 à 19h, au Centre de congrès Diagora, à Labège.

Pour participer, inscrivez-vous directement sur le site des RCO !