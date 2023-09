C’est la rentrée, et l’Afpa Occitanie vous ouvre les portes de ses quinze centres ce jeudi 7 septembre ! Tables rondes, visites des sites, échanges avec les équipes pédagogiques, les conseillers Afpa et les stagiaires, job dating... autant d’opportunités de découvrir de nombreux métiers et de s’informer sur les offres disponibles dans les secteurs qui recrutent.

L’année dernière, 7790 stagiaires sont entrés en formation à l’Afpa Occitanie dont 756 en alternance. Six mois après la fin de leur cursus, 73% d’entre eux trouvent un emploi.

Pour vous inscrire, cliquez ici