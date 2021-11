L’agence pôle emploi de Bagnols-sur-Cèze organise, ce mardi 30 novembre un forum de l’emploi. De nombreux postes seront proposés dans les secteurs du bâtiment, transport et de la logistique, de l’agroalimentaire, du commerce, de la restauration rapide, l’agriculture, la défense et dans les collectivités territoriales.

Maçon, carreleur, électricien, plombier, chef d’équipe, menuisier, équipier polyvalent en restauration rapide, agent de propreté et d’hygiène, préparateur de commandes, médiateur... plus de 300 CDD et CDI seront à saisir au cours de la matinée.

Pour participer, les candidats doivent se pré-inscrire au préalable, en envoyant un mail à : ape.30566@pole-emploi.fr

Le 30 novembre, 520 Avenue Roger Salengro, 30200 Bagnols-sur-Cèze.