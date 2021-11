JobsTIC, le forum emploi et métiers du numérique de La Mêlée, se déroulera à Montpellier le 19 novembre prochain, de 10h à 17h, dans les locaux de Montpellier Business School et en ligne ! Le thème retenu pour cette édition est les industries culturelles et créatives.

Des sessions de Speed Recruit seront également réalisées le même jour, en présentiel et en visioconférence, de 14h à 17h. Plusieurs entreprises de la région seront présentes pour recruter dans les métiers du numérique, en contrat classique ou en alternance, sur des postes de : designer, webdesigner, développeur web, spécialiste des réseaux et infrastructures, product owner...

Les candidats sont invités à s’inscrire sur le site de la manifestation pour bénéficier d’entretiens de 15 minutes sur rendez-vous. Ceux qui souhaitent s’y préparer pourront également participer à une séance de coaching organisée par l’agence Pôle emploi de Montpellier Castelnau. Deux créneaux seront proposés le 16 novembre (de 9h à 11h et de 13h à 15h), sur inscription ici.

Pour participer au Speed Recruit de JobsTIC, cliquez ici