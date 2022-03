Les agences Pôle emploi de Béziers, Aussillon Mazamet et Millau, ainsi que l’Espace France Services de la Communauté de communes Monts de Lacaune Montagne Haut Languedoc, et les municipalités de La Salvetat et Lacaune se mobilisent pour l’emploi !

Ce mardi 5 avril, à Lacaune Les Bains (Salle de Bel Air, de 9h à 12h), plus d’une centaine de CDI, CDD et jobs saisonniers seront proposés dans les secteurs suivants : commerce, santé, bâtiment, hôtellerie, restauration, tourisme, transport et agroalimentaire. Certains employeurs proposeront des logements aux candidats.

Pour faciliter l’accès à cette vaste opération de recrutement, les partenaires ont mis en place un système de navettes au départ des mairies de Saint-Pons, Fraysse, La Salvetat, Viane et Murat.