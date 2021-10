Le salon TAF de Pamiers se déroulera ce jeudi 28 octobre au Complexe Omnisport La Rijole (de 9h à 17h). Organisé par la Région, en lien étroit avec Pôle emploi, la Mission locale, la ville de Pamiers et de nombreux partenaires du territoire, il permettra aux visiteurs en recherche de formation ou d’emploi de rencontrer des professionnels de l’orientation, et bien sûr des recruteurs.

Plus de 60 entreprises seront présentes et proposeront des postes dans divers secteurs : industrie, sanitaire et social, service à la personne, tourisme, restauration, bâtiment.. L’espace formation, quant à lui, réunira une trentaine d’organismes.