Société de services numériques, Value IT organise un job dating pour accélérer le recrutement de ses futurs collaborateurs et maintenir son fort développement dans la région Occitanie. Ce jeudi 4 mai, de 10h à 18h30, l’entreprise accueillera les candidats à l’hôtel Le Meez à Carcassonne.

Sont particulièrement ciblés lors de cette journée, les administrateurs systèmes et réseaux, les commerciaux, les assistant administration des ventes, les directeur des systèmes d’information et les chefs de projet. Les postes sont ouverts en CDI et/ou en alternance.

Pour participer, inscrivez-vous ici