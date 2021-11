Le leader de la vente de lingerie et de prêt-à-porter à domicile Charlott’ recrute dans le Tarn et Garonne ! Ce lundi 15 novembre, Nadège Cardot, la responsable recrutement, et plusieurs conseillères de la région feront étape à Lasbastide Saint-Pierre.

Elles présenteront l’entreprise et sa dernière collection, le métier de conseillère à domicile et leurs opportunités de postes, accessibles à temps complet ou en complément d’activité.

Le 15 novembre, de 14h à 20h30, 2011A chemin de Callory, 82370 Lasbastide Saint-Pierre.

NB : Charlott’ organisera une autre rencontre pour procéder au recrutement d’une centaine de conseillers en Haute-garonne, le mercredi 17 novembre, de 18h30 à 20h30, à La compagnie du burger (10 rue des Écoles), à Plaisance du Touch.