TPL (Tout pour le loisir), filière du groupe Narbonne Accessoires, est un concessionnaire de camping-cars implanté sur plusieurs sites. A Narbonne, Carcassonne, Toulouse et Montpellier, l’entreprise souhaite consolider ses équipes de vendeurs. Elle profite donc du Salon du véhicule de loisirs, qui se tiendra du 23 au 26 février au parc des expositions de Narbonne, pour organiser une opération originale : Le Challenge TPL.

Ce jeudi 23 février, à partir de 17h, les candidats auront non seulement l’opportunité de discuter avec les équipes commerciales en place, pour en savoir plus sur le métier de vendeur en concession ainsi que sur les postes ouverts par TPL, mais aussi d’évoluer parmi les clients acheteurs potentiels de véhicules de loisirs et découvrir l’offre du salon. Ce faisant, ils participeront également au challenge lancé par la société, dont le premier prix est un week-end en camping-car.

Pour participez, inscrivez-vous ici