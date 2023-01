La semaine des services de l’automobile et de la mobilité a commencé sur les chapeaux de roue ! En Occitanie, plusieurs journées portes ouvertes, ateliers, visites d’entreprises, job dating... sont programmés. L’occasion de s’informer sur les métiers et les formations de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo !

Pour connaître la quarantaine d’actions qui seront proposées dans la région, jusqu’au 4 février, rendez-vous sur le site de l’évènement en cliquant ici