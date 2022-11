Pôle emploi, en partenariat avec la métropole Montpellier Méditerranée et la mairie de Castelnau-le-Lez, organise « Les rencontres de l’international » ce jeudi 17 novembre, de 9h à 13h.

De-nombreux exposants seront réunis par pôle (les acteurs de la mobilité internationale, l’emploi international, le transfrontalier, l’Europe...), et plusieurs conférences seront proposées tout au long de la journée. Au programme : vivre et travailler au Québec, en Espagne, en Allemagne, au Japon... la présentation de la plateforme Europass, le Volontariat international en entreprise, etc.

