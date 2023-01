Première journées portes ouvertes de l’année pour l’Afpa Occitanie ! Ce jeudi 2 février, l’ensemble de ses centres vous invitent à venir trouver LA formation qui va changer votre vie ! Que vous ayez une idée précise ou que vous recherchiez une inspiration métier, les équipes seront à votre disposition pour vous informer sur les cursus et les financements possibles, vous faire visiter les centres et les ateliers, échanger avec les formateurs et les stagiaires...

