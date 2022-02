Bonne compagnie, la marque regroupant plusieurs établissements (Le Gus Kitchen By la Dune, La Terrace By la Dune, La Dune Club, la plage privée L’Effet Mer ou encore le Muchacha Rooftop au Marché du Lez), dans l’Hérault, prépare la saison 2022.

À La Grande-Motte et Montpellier, ce sont plus de 250 postes saisonniers et en CDI qui vont être proposés lors des deux journées de recrutement organisées jeudi et vendredi ,au Gus Kitchen, à La Grande-Motte.

Des emplois d’hôtes de caisse et d’accueil, de barmen, chefs de rang, runners, limonadiers, plagistes, chefs de partie, plongeurs, commis de cuisine, seconds de cuisine…

RDV au Gus Kitchen, au Complexe La Dune, à La Grande-Motte, les 17 et 18 février.

Ou postulez ici