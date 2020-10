Mc Donald’s s’installe à Saverdun (Ariège) ! Et recrute 30 équipiers polyvalents de restauration rapide, avec le concours de l’agence Pôle emploi de Pamiers.

Deux réunions d’information seront proposées aux candidats, ce vendredi 16 octobre, à 10h ou 14h. L’occasion d’en savoir plus, notamment sur l’organisation du temps de travail. « Vous devrez accepter des horaires coupés avec présence accentuée autour des repas du midi et du soir ce qui implique des horaires tardifs et un travail les week-end, les contrats seront de 104h/mois soit 24h/semaine », indique l’offre parue sur le site de Pôle emploi.

A l’issue de cette réunion, les personnes intéressées passeront des tests pour mesurer leurs habilités et aptitudes et, pour celles qui les auront réussis, un entretien professionnel. Les personnes recrutées bénéficieront d’une formation de cinq semaines en amont de leur prise de poste, dans l’un des restaurants de l’enseigne situés à Pamiers, Verniolle et Cazères.

Réunions accessibles sur inscription auprès d’un conseiller Pôle emploi, le 16 ocobre à 10h ou 14h, rue Grande Rue, 09700 Saverdun (à côté de La poste).