Buffalo Grill ouvrira ses portes début août à Fenouillet, et 19 postes sont à pourvoir en CDI (de 35h ou 24h) ! La sélection des candidats est confiée à Pôle emploi qui va recruter via la MRS, la Méthode de recrutement par simulation (tests d’habileté).

Le mercredi 5 mais, à 9h30, une réunion d’information en visioconférence sera consacrée aux candidats ayant une expérience d’un an minimum, pour les postes de grillardin et d’agent de restauration. Ils passeront ensuite des entretiens MRS les 6 et 7 mai à l’agence Pôle emploi de Castelginest.

Le lundi 10 mai à 9h30, même processus et mêmes conditions d’expérience, mais pour les postes de serveur en restaurant, avec des entretiens MRS les 11 et 12 mai.

Pour ceux qui n’ont pas d’expérience, des réunions d’information seront organisées en visio, le lundi 17 mai, à 9h30, pour les postes de grillardin et d’agent de restauration avec, les 18, 19, 20 et 25 mai, des exercices de MRS à la Maison des associations à Fenouillet, puis le 21 mai à 9h30, pour les serveurs, avec des tests les 26, 28 et 31 mai, ainsi que les 1er et 2 juin.

Une période de formation de six semaines sera effectuée du 21 juin au 30 juillet sur l’ensemble des postes.

Pour candidater :

Serveurs en restaurant : cliquez ici

Grillardins : cliquez ici

Agents de restauration : cliquez ici