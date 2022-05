Animateurs, agents de sécurité routière des écoles, accompagnants de vie et loisirs et directeur d’accueil collectif. Autant de profils recherchés par la mairie de Toulouse. Afin de faire découvrir les métiers de l’accompagnement périscolaire dans les écoles toulousaines, et des formations et emplois possibles, la municipalité organise un job dating ce mercredi matin 18 mai, à la Cité de l’Alliance Educative.

Il sera possible de passer des entretiens, aussi n’oubliez pas vos CV !

Cité de l’Alliance Educative, 4 cheminement Jean François Lesueur, à Toulouse. De 9h à 13h.