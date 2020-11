Dans l’agriculture, le commerce, le BTP, les services à la personne, les fonctions support de l’entreprise... et plus largement en intérim, les entreprises gersoises recrutent. Et pôle emploi les accompagne en organisant actuellement un salon en ligne dédié. les candidats peuvent découvrir les offres proposées et postuler jusqu’au 7 décembre prochain sur le plateforme salonenligne.pole-emploi.fr

Si leurs candidatures sont retenues, ils se verront proposer un premier entretien par téléphone ou visio.

Pour postuler, cliquez ici