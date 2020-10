« Vous avez la fibre commerciale et la volonté de vous investir dans un secteur porteur, n’hésitez pas à découvrir les entreprises et leurs opportunités d’emploi en consultant les stands présents sur ce salon en ligne. Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), un parcours d’intégration et/ou de formation vous sera proposé par les différentes enseignes », informe Pôle emploi, organisateur d’un salon dédié au secteur de l’immobilier.

Du 31 octobre au 20 novembre, des agences et réseaux implantés dans l’ex-région Midi-Pyrénées (Ariège, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne) participeront à cet événement pour y recruter leurs futurs collaborateurs, prioritairement leurs négociateurs ! Les candidats pourront postuler et passer un premier entretien, à distance

Pour vous inscrire, cliquez ici