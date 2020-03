Agents spécialisés, techniciens principaux et ingénieurs, trois profils recherchés par la police technique et scientifique ! La session de recrutement 2020 est en effet lancée, les candidats étant invités à postuler en ligne.

Jusqu’au 23 mars pour les ingénieurs, les spécialités suivantes étant recherchées cette année : biologie, chimie analytique, informatique, phonétique et toxicologie.

Jusqu’au 27 mars pour les postulants au métier d’agent spécialisé de la police technique et scientifique (ASPTS), qui doivent être titulaires d’un CAP/BEP (délai fixé pour les résidents du sud-ouest de la France).

Et enfin, jusqu’au 30 mars pour les techniciens principaux, postes ouverts aux diplômés Bac+2 ou équivalent, spécialisés en : balistique, biologie, chimie analytique, identité judiciaire, informatique-développement logiciel, informatique-systèmes et réseaux et qualité.

Pour postuler, cliquez ici ou contactez le 0 800 22 0800 (numéro vert gratuit).