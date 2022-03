La chaîne spécialisée dans les accessoires et l’aménagement des camping-cars et autres véhicules de loisir Narbonne Accessoires St Alban ouvre plusieurs postes de : technicien polyvalent pour aménager, réparer l’intérieur des caravanes et camping-cars (compétences manuelles demandées, savoir prendre des mesures, monter des meubles, installer des kits mini frigo, clim, stores...), de magasinier gestionnaire de pièces détachés et de technicien expert en véhicules de Loisir avec des compétences en mécanique.

L’entreprise présentera son activité et ses postes, ce mercredi 16 mars, à 9h, dans l’agence Pôle emploi de Castelginest, et recevra en entretien les candidats intéressés. Des tests sont prévus pour les postes de technicien polyvalent : exercices de mesures, calcul de périmètres et de surfaces, logique...

Pour participer et postuler, envoyez votre CV par mail à ape.31005@pole-emploi.fr en indiquant le poste visé.