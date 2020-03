L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) recrute 145 personnes, dont 23 en Occitanie.

Issu de la fusion entre l’Inra et l’Irstea, l’institut recherche des : adjoints techniques, des techniciens de recherche, des ingénieurs d’études, des ingénieurs de recherche et des assistants ingénieurs.

Pour postuler, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme (du CAP au Doctorat selon les postes) et satisfaire à un certain nombre de conditions (juridiques, physiques...).

La date limite de candidature est fixée au jeudi 26 mars prochain. Les épreuves d’admissibilité devraient se dérouler en avril-mai, les épreuves d’admission en mai-juin, et la prise de fonction est prévue à compter de septembre.

Pour en savoir plus et candidater, cliquez ici