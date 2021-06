Vous souhaitez en savoir plus sur le métier de facteur ? Le vendredi 2 juillet, à 11h, l’agence Pôle emploi de Tarbes recevra des collaborateurs du groupe La Poste qui viendront présenter le métier, ses missions et les formations possibles. Une immersion professionnelle sera même proposée à ceux qui voudront aller plus loin.

Pour participer à cette présentation, contactez votre conseiller Pôle emploi ou, si vous n’êtes pas inscrits, l’Agence Pôle Emploi Tarbes Pyrénées au 3949.