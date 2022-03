Restaurateurs, hôteliers et gestionnaires de camping recrutent à Ceret cette semaine ! Le 10 mars, entre 9h et 12h, de nombreuses opportunités d’emploi de serveur, commis de cuisine, cuisinier, second de cuisine, réceptionniste, valet et femme de chambre, employé de ménage, veilleur de nuit, esthéticienne... seront proposés aux candidats, qui doivent s’inscrire en amont de l’évènement.

Ils seront en effet recontactés afin de planifier des entretiens individuels avec les entreprises de leur choix.

Pour participer, cliquez ici