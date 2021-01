Si le développement web vous attire mais que vous ne savez pas vraiment en quoi consiste vraiment le métier de développeur, la 3W Academy vous invite à participer à l’un de ses ateliers sur Internet.

Animés par des formateurs en développement web, « live coding » propose des exercices vous permettant de vous initier au code HTML et CSS. Des ateliers gratuits, d’une heure trente, qui seront organisés deux fois par jour (à 10h et 15h), entre le 25 et le 29 janvier.

A l’issue, une brève présentation de la formation 3W Academy sera proposée aux personnes qui souhaiteront aller plus loin et apprendre ce métier.

Pour vous inscrire, cliquez ici