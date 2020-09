Ce mardi 29 septembre, ToulEco, l’ANSSI et la Région Occitanie organiseront les sixièmes Rencontres Cybersécurité d’Occitanie (RCO) au Centre de congrès Diagora Labège.

Une journée pour sensibiliser, informer et accompagner les entreprises, collectivités et particuliers sur le sujet épineux qu’est la cybersécurité, mais aussi sur les débouchés

En marge de la manifestation, la Cyber Things met en effet l’accent sur la formation et le recrutement, Organisée en partenariat avec l’Apec, Pôle Emploi Occitanie et ToulEmploi, l’opération permet de s’informer sur l’offre de formation des entreprises exposantes des RCO, mais également de passer des entretiens “confidentiels”.

Cette année, un atelier dédié aux professionnels aura pour thème “Vous accompagner dans votre gestion des ressources humaines" (à 13h30), et une conférence sera consacrée aux besoins des recruteurs : "Le monde de la cybersécurité recherche des experts” (à 15h). Deux événements à suivre sur place ou sur Facebook Live !

Le 29 septembre, de 9h à 18h, Centre de Congrès Diagora Labège, 150 rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège.

