Le groupe Derichebourg Aeronautics Services organisera un webinaire recrutement, ce mardi 22 février entre 10h et 11h, pour présenter ses offres et recruter des préparateurs aéronautique et des support techniques à Toulouse (Bac+2 ou équivalents génie industriel/génie mécanique aéronautique et deux ans d’expérience minimum souhaités).

Après inscription en ligne, les candidats recevront un lien de connexion par mail.

A noter qu’un job dating est également programmé. Il portera cette fois sur le recrutement de techniciens de maintenance aéronautique, ajusteurs-monteurs, mécaniciens, aménageurs intégrateurs de cabine, câbleurs électriciens... le 19 mai prochain, à 9h30, dans l’agence Pôle emploi de Blagnac (inscription ici).