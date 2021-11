L’Apecita Occitanie et les sites du groupe France Agricole (Vitijob.com et Jobagri.com) organisent un job dating dédié aux métiers des filières viti-vinicole, fruits, légumes et olives. Il se déroulera lors de la prochaine édition du salon Sitevi, qui se tiendra du 30 novembre au 2 décembre, au Parc Expo de Montpellier.

Les candidats à la recherche d’un stage, d’un contrat d’apprentissage ou d’un CDI/CDD sont invités à s’inscrire sur le portail dédié à la manifestation.

