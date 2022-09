Tandis que de nouvelles entreprises s’installent sur la zone Grand Sud, située à Montbartier, Pôle emploi organise un forum en vue d’informer et d’accompagner recruteurs et demandeurs d’emploi. Ce jeudi 29 septembre, une vingtaine d’entreprises de transport et de la logistique seront réunies afin de pourvoir leurs postes disponibles : chauffeur de bus, préparateur de commande, cariste, magasinier… « Dans le cadre de la féminisation de ce secteur d’activité, les femmes sont très attendues », souligne Pôle emploi.

Un évènement qui donnera également aux débutants l’opportunité de découvrir les nombreux différents métiers du secteur, via notamment des animations à l’aide de casques de réalité virtuelle et des démonstrations, ainsi que les formations qui peuvent y être associées.

Le jeudi 29 septembre, de 9h30 à 12h30, Zone Grand Sud à Montbartier.