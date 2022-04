Ce lundi 2 mai, Pôle emploi et ses partenaires organiseront un forum spécifique aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme à Montauban. Entre 9h et 12h, les demandeurs d’emploi pourront rencontrer des employeurs et leur soumettre leur candidature. Une opération organisée dans la salle Eurythmie, située rue Salvador Allende.

N’oubliez pas vos CV !