La 9e édition des rencontres Cyber Occitanie se déroulera ce mardi 13 juin, à l’Espace Diagora Labège. Ce grand rendez-vous dédié à la cybersécurité, lancé par ToulÉco et ToulEmploi, réunira des experts, proposera des ateliers de vulgarisation, un village d’exposants, des démonstrations... et un espace dédié au recrutement et à la formation !

Organisée en partenariat avec la Région Occitanie, l’Apec, Pôle emploi et l’agence MySoft Agency, la partie « Fr » de la manifestation vous donnera ainsi l’opportunité de faire le point sur les métiers et les besoins du secteur. Et de trouver votre futur job ! Des écoles et des responsables de ressources humaines accueilleront les visiteurs, et un Forum inversé sera organisé de 14h30 à 15h30. Plusieurs recruteurs se présenteront alors aux candidats.

Pour s’inscrire, cliquez ici