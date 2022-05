Dans le cadre d’une large mobilisation en faveur de l’emploi et de l’attractivité sur le territoire, et afin d’accompagner les entreprises industrielles et de services de l’Aveyron dans l’intégration de talents de niveau Bac à Bac +5, la CCI de l’Aveyron organise ce mercredi 11 mai, la 1re édition des Rencontres #MonJobEnAveyron à Rodez, 1er job-dating de l’alternance.

A partir de 14h, à la Cité de l’entreprise et de la formation, plus de 150 jeunes occitans pourront rencontrer des recruteurs et postuler aux formations dispensées par certaines école du Campus XIIe Avenue ( EGC, IEQT Rodez, 3iL Ecole d’Ingénieurs...) mais aussi du département ( IMT Mines Albi-Carmaux, Purple Campus Rodez...).

