A partir d’aujourd’hui 2 mars, les Maisons de Région et de l’orientation accueillent la Quinzaine de l’Egalité en Occitanie. Rencontres, débats, projections, expositions... mettront à l’honneur les acteurs et les actrices de l’ensemble des départements qui agissent et font vivre l’égalité tout au long de l’année. L’occasion également de faire le point sur les avancées et les progrès à réaliser.

Parmi les évènements :

Maison de la Région d’Albi

Du 2 au 13 mars : Exposition "Les Métiers ont-ils un sexe ? " / Vernissage de l’exposition le 3 mars à 18h.

Maison de la Région de Auch

10 mars à 18h : Vernissage de l’exposition « les femmes du vin » / une journée « les femmes dans l’agriculture »

Maison de la Région de Cahors

12 mars à 18h30 : Soirée, projection et débat "Les cerveaux ont-ils un sexe ? "

Maison de la Région de Carcassonne

4, 6 et 11 mars : La place des femmes dans les quartiers populaires : diffusion du film et débat.

Maison de la Région de Figeac

30 mars à 14h : Table ronde : "Les femmes dans l’industrie : allez les filles !"

Maison de la Région de Foix

12 mars : Matinée d’information et d’échanges : "Femmes entrepreneures, quels freins, quels accompagnements ?"

Maison de la Région de Mende

5 mars à 18h : "Sportivement femmes : shooting photos et soirée débats / témoignage de sportives.

Maison de la Région de Montauban

4 mars à 14h : Exposition et débat "L’Égalité filles-garçons c’est pas sorcier".

Maison de l’orientation de Montpellier

13 mars : quizz et discussions sur l’égalité dans le monde professionnel

Maison de la Région de Nîmes

12 mars : Conférence de presse "Les BTP, métiers pour les femmes ? " (11h30) et rencontre avec des lycées / lycéennes et public du pré-qualifiant (14h).

Maison de la Région de Perpignan

5 mars à 18h : Table ronde : "Les métiers ont-ils un sexe ? " avec le club FACE et l’Agence Ad’Oc.

Maison de la Région de Rodez

5 mars : Journée "La place des femmes dans le sport : un match pas encore gagné" avec des expositions, des tables rondes et projections de films.

Maison de la Région de Tarbes

Du 3 au 28 mars : Exposition "Les métiers ont-ils un sexe ?"

Maisons de l’orientation de Toulouse

Toulouse Bellefontaine le 17 mars : information sur les métiers de conductrice de voyageurs ou de marchandises avec présentation des métiers, des formations et des opportunités d’emploi et mise en situation professionnelle avec des dispositifs de réalité virtuelle.