Aiguilleurs du rail, agents de maintenance des voies, électriciens, agents de signalisation, conducteurs de trains, contrôleurs, agents de maintenance des trains... SNCF Réseau et SNCF Voyageurs vont devoir recruter en nombre cette année. Et lancent pour ce faire le « Train de l’emploi en Occitanie » !

A partir du mardi 11 avril, et jusqu’en juin prochain, ce train s’arrêtera dans six villes de la région pour rencontrer les candidats, les informer et recueillir leurs CV. Durant cette opération inédite, 350 postes seront à pourvoir, BEP au diplôme Bac +5.

Les étapes :

Le 11 avril en gare de Toulouse-Matabiau, de 11h30 à 15h

Le 11 mai en gare de Narbonne, de 13h à 16h30

Le 25 mai en gare de Nîmes Centre, de 10h30 à 15h30

Le 23 mai en gare de Montauban, de 8h30 à 12h30

Le 8 juin en gare de Rodez, de 11h30 à 16h30

Le 22 juin en gare de St-Cyprien – Arènes, de 8h30 à 12h30