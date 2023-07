Profitez de l’été pour faire le point, vous recentrer et préparer la rentrée à la Maison de l’orientation de Montpellier ! Plusieurs thématiques seront abordées lors d’ateliers, à commencer par la reconversion professionnelle, ce mercredi 12 juillet (de 10h à 12h), en présence de personnes qui ont passé le cap : « La Reconversion : j’ai besoin d’en parler »

Se recentrer, explorer et oser seront au cœur des autres ateliers proposés ces prochaines semaines : la réflexologie palmaire, les sons et les rythmes (le jeudi 20 juillet, de 14h à 15h), la relaxation avec le chant gospel (le lundi 24 juillet, de 13h30 à 14h30), des techniques de détente pour travailler son projet professionnel sereinement (le jeudi 17 août à 14h), construire son arbre de vie pour se rappeler d’où l’on vient et savoir où l’on va (le mercredi 23 août, de 10h à 12h, et de 13h30 à 16h), les sons et les rythmes (le vendredi 25 août à 11h)...

La Maison de l’orientation de Montpellier, 185 allée du nouveau monde, 34000 Montpellier.