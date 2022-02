Bouygues TP, Eiffage, GTP, Razel BEC et Touja. Cinq entreprises de génie civil qui souhaitent former et recruter des constructeur en ouvrages d’art. Le 7 mars prochain, une réunion d’information permettra aux candidats d’en savoir plus. Animée par la Fédération régionale des travaux publics, à Toulouse, la matinée sera consacrée au parcours de formation que les entreprises vont mettre en place en partenariat avec Pôle emploi, ainsi qu’aux opportunités d’emploi proposées à l’issue du parcours.

Les candidats doivent posséder le permis B et être mobiles sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Le 7 mars, de 9h à 12h, à Toulouse.

Pour participer, cliquez ici