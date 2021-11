Envie de rejoindre une entreprise leader dans la fabrication de catamarans de luxe, au poste de menuisier d’agencement ou de stratifieur ? En partenariat avec Pôle emploi et l’entreprise de travail temporaire Adice Intérim, Outremer vous propose une formation rémunérée de 400 heures, suivie d’un contrat intérimaire de 12 mois, et d’un CDI possible à l’issue.

Une réunion d’information collective se déroulera ce mercredi 17 novembre, à 9h30, à la Maison de la Mer, au Grau du Roi. Elle sera suivie d’une visite des ateliers Outremer à la Grande-Motte. Les candidats retenus débuteront leur formation le 24 novembre, avec l’organisme INM, dans les locaux de l’entreprise Outremer. Elle s’achèvera en février 2022, puis sera suivie d’une mission intérim.

Les profils débutants sont les bienvenus ainsi que les personnes bricoleuses, motivées et aimant travailler en équipe !

Le 17 novembre, à 9h30, à la Maison de la Mer, 37 rue des Lamparos, au Grau du Roi.