Afin d’accompagner les structures spécialisées dans le soin et l’aide à domicile, qui recrutent en ce moment à Montpellier et dans ses environs, l’agence Pôle emploi de Castelnau-le-Lez organisera un job dating ce mardi 31 janvier. Les postes à pourvoir en CDI sont ceux d’aide-soignant, en structure et à domicile, d’infirmier et d’auxiliaire de vie à domicile, et d’assistant de soins en gérontologie.

Les personnes intéressées pourront en savoir plus sur les recruteurs (Gammes, Dome Services, la Résidence St Louis du Golfe..), les postes ouverts, les conditions de travail... et être reçues en entretien.

Le 31 janvier, de 10h30 à 12h30. Pour participer, cliquez ici.