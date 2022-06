Mc Donald’s et Purple Campus s’associent pour proposer des parcours diplômants en alternance. Plusieurs job dating seront prochainement organisés afin de présenter les formations, ouvertes du CAP à Bac +2 : celle d’agent de restauration, d’assistant manager d’unité marchande et enfin de manager d’unité marchande. Chaque cursus s’étend sur un an.

Pour en savoir plus et postuler, rendez-vous au :

Mc Donald’s Compans, le 14 juin, de 9h30 à 11h et de 15h à 17h

Mc Donald’s Colomiers, le 15 juin, de 15h à 20h

Mc Donald’s Rangueil le 21 juin, de 9h à 11h et de 15h à 17h.