Les équipes du recrutement artistique du parc d’animation Disneyland Paris recherchent des candidats pour rejoindre les artistes qui interprètent les personnages des univers Disney et/ou Marvel ! Et elles seront à Toulouse, le mercredi 9 novembre prochain, pour sélectionner des comédiens et/ou danseurs.

Une expérience en animation, danse ou comédie est souhaitée, et le dynamisme, la rigueur, la créativité et la ponctualité requis. Les contrats proposés sont des CDI qui débuteront en janvier 2023, et les personnes retenues se verront proposer des logements à des tarifs préférentiels.

Pour passer les auditions, il est nécessaire d’avoir préalablement complété son profil sur Disney Auditions.