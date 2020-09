Salariés, demandeurs d’emploi, étudiants ou porteurs de projet, vous voulez trouver votre voie ? La Maison de l’Orientation de Montpellier vous propose de bénéficier d’un accompagnement collectif et personnalisé pour devenir « entrepreneur de votre vie ».

Sept séances de quatre heures chacune, réparties sur sept semaines qui "vous permettront de mieux vous connaître, de prendre conscience de vos atouts et d’approfondir vos motivations, pour faire émerger votre projet, le formaliser, et vous donner les meilleures chances de le concrétiser !"

Chaque atelier, animé en partenariat avec l’association On passe à l’acte et Architecte de parcours, s’articulera autour de temps de travail en groupe et d’entretiens individuels.

Une première information collective se déroulera le mardi 22 septembre, de 14 à 16h, puis elle sera suivie des sept séances thématiques organisées entre le mardi 29 septembre et le mardi 24 novembre (toujours entre 13h30 et 17h30).

Pour en savoir plus contactez la Maison de l’Orientation de Montpellier au : 04 67 22 91 60.