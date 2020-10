Si vous avez entre 15 et 29 ans et que vous souhaitez vous former à un métier du numérique, rendez-vous au job dating organisé par le Greta de Toulouse, ce jeudi 15 octobre, à 14h !

Plusieurs entreprises partenaires de la structure viendront y recruter leurs futurs apprentis, les formations proposées préparant aux titres professionnels de : Designer web, Technicien assistance Informatique, ou Technicien supérieur systèmes et réseaux.

Le 15 octobre, de 14h à 17h au Lycée Déodat de Séverac à Toulouse.

Pour vous inscrire, cliquez ici