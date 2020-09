Vous avez entre 16 et 25 ans (30 ans si vous êtes en situation de handicap), et vous recherchez une mission a réaliser dans le cadre d’un service civique ? La 5ème édition du Service civique dating réunira une soixantaine de structures et 300 missions !

Organisée par Service Civique Hérault, Radio Clapas, le Pij de Montpellier et l’Association générale des étudiants montpelliérains, ce mercredi 23 septembre à Montpellier, l’opération permet d’accéder à postes très variés, accessibles sans condition de diplôme et... indemnisés !

Le mercredi 23 septembre, de 14h à 17h, Salle des Rencontres, Hôtel de Ville, 1 Place Georges Frêche à Montpellier.